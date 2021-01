Inter, Vidal spiega il bacio allo stemma della Juventus: “Solo gesto d’affetto per Chiellini” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra“. Lo afferma Arturo Vidal che chiarisce il gesto che l’ha visto protagonista nel pre partita di Inter-Juventus di un abbraccio all’ex compagno Giorgio Chiellini con tanto di bacio sullo stemma della Juventus. “Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene – ha detto l’autore del momentaneo 1-0 di Inter-Juventus su instagram – Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lodi un altra squadra“. Lo afferma Arturoche chiarisce ilche l’ha visto protagonista nel pre partita didi un abbraccio all’ex compagno Giorgiocon tanto disullo. “Ilè stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene – ha detto l’autore del momentaneo 1-0 disu instagram – Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo ...

Inter : ?? | FINITAAAA!!! Partita dominata, tre punti meritatissimi!!! ?????? #InterJuventus 2?-0? ?? #Vidal (13') ??… - juventusfc : 12' | Inter in vantaggio con Vidal. #InterJuve - Inter : ?? | KING Primo gol di #Vidal in maglia nerazzurra in @SerieA! ?? VAMOS, ARTURO! ?????? #InterJuventus ???? #FORZAINTER - SaverioMonteneg : RT @franvanni: La miglior partita dell’Inter di Conte è arrivata contro la Juve. Con gol di #Vidal . Doveva essere così: una nemesi #Inter… - CalcioNews24 : La migliore Inter di Conte: dominata una Juve impotente -