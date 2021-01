Il Festival di Sanremo 2021 si farà: la Rai conferma le date (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 si terrà nelle date già ventilate da diverse settimane, cioè dal 2 al 6 di marzo. La conferma delle date arriva direttamente dai vertici Rai e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salin che si sono riuniti per cercare di capire il modo più sicuro per garantire lo svolgimento della kermesse canora, rispettando la tabella di marcia che dava la prima settimana di marzo come papabile forbice temporale. Al centro della riunione, com’era prevedibile, i rigidi protocolli sanitari che saranno davvero stringenti ma che escluderanno, come si era paventato, il ricorso alla nave Smeralda presso cui si sarebbero dovuti ospitare gli artisti ed il pubblico, in modo da creare una bolla epidemiologica Covid free. La ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildisi terrà nellegià ventilate da diverse settimane, cioè dal 2 al 6 di marzo. Ladellearriva direttamente dai vertici Rai e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salin che si sono riuniti per cercare di capire il modo più sicuro per garantire lo svolgimento della kermesse canora, rispettando la tabella di marcia che dava la prima settimana di marzo come papabile forbice temporale. Al centro della riunione, com’era prevedibile, i rigidi protocolli sanitari che saranno davvero stringenti ma che escluderanno, come si era paventato, il ricorso alla nave Smeralda presso cui si sarebbero dovuti ospitare gli artisti ed il pubblico, in modo da creare una bolla epidemiologica Covid free. La ...

