Il 20 gennaio assemblea Sase

(Teleborsa) – Mercoledì 20 gennaio è in programma a Perugia l'assemblea dei soci della Sase, società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, con all'ordine del giorno l'ipotesi di aumento di capitale pari a 5 milioni di euro. Operazione che si inquadra in un'ottica di rilancio e sviluppo dello scalo, da attuare – secondo quanto si apprende da notizie di stampa locale – attraverso la società Sviluppumbria della Regione, sulla base di un piano industriale che riguarda specificamente l'aeroporto San Francesco di Perugia.

