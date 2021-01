Governo | Polverini | ' lascio Fi | mi assumo responsabilità come sempre fatto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Forza Italia, per forza. Non ho votato sì a un provvedimento, ho votato sì alla fiducia" alConte. Così Renata, lasciando l'Aula della Camera dopo il voto che ha visto incassare all'esecutivo 321 sì. "Ho votato la fiducia,honella mia vita mi sono assunta una. Non condivido la crisi ora, con la pandemia, le persone in difficoltà, i licenziamenti. Non possiamo continuare a dire che tutto non va bene, io mile mie. Punto".