Crisi di governo, oggi il primo voto di fiducia su Conte: su quanti Sì può contare e la lenta operazione per ricostruire una maggioranza (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Crisi del governo giallorosso arriva in Parlamento. Cinque giorni dopo lo strappo di Matteo Renzi in diretta tv e più di un mese dopo le prime minacce di Italia viva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte affronta l’Aula di Montecitorio e il primo voto di fiducia. E se a preoccupare oggi non sono tanto i numeri, proprio le parole che il capo del governo pronuncerà davanti all’assemblea potrebbero fare la differenza per tutto quello che verrà dopo. La testa è infatti già al Senato dove andrà domani e dove i numeri, salvo l’arrivo di un gruppo nutrito di “responsabili”, potrebbero bastare per far passare la fiducia (è sufficiente che i Sì siano di più dei No), ma non per garantire una maggioranza “certa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladelgiallorosso arriva in Parlamento. Cinque giorni dopo lo strappo di Matteo Renzi in diretta tv e più di un mese dopo le prime minacce di Italia viva, il presidente del Consiglio Giuseppeaffronta l’Aula di Montecitorio e ildi. E se a preoccuparenon sono tanto i numeri, proprio le parole che il capo delpronuncerà davanti all’assemblea potrebbero fare la differenza per tutto quello che verrà dopo. La testa è infatti già al Senato dove andrà domani e dove i numeri, salvo l’arrivo di un gruppo nutrito di “responsabili”, potrebbero bastare per far passare la(è sufficiente che i Sì siano di più dei No), ma non per garantire una“certa e ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - CarieriF : RT @fanpage: 'Distingueremo i distruttori dai costruttori' #18gennaio - domenico_morace : RT @fanpage: “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio -