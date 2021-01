Crisi di governo, Conte ha creato la sua rete tramite le “giuste” amicizie (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo news. Dall’inizio della sua legislatura Conte ha creato un intreccio di legami non indifferente. E proprio per questo motivo la possibilità che tutte le sue mosse abbiano l’obiettivo di strutturarsi in un partito personale è sempre più plausibile. Un’incognita, però, esiste: come la prenderebbero i compagni di merende del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle? Coloro che, fondamentalmente, gli hanno permesso di arrivare fino a qui? E su questo sorge anche la terza, essenziale, domanda: durante il discorso di oggi alla Camera in programma per le 12, accennerà un passaggio in grado di far capire a tutti che è entrato ufficialmente in campo? >> Leggi anche: L’obiettivo di Conte è un ritorno al passato: vuole ricostruire la DC Crisi di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)dinews. Dall’inizio della sua legislaturahaun intreccio di legami non indifferente. E proprio per questo motivo la possibilità che tutte le sue mosse abbiano l’obiettivo di strutturarsi in un partito personale è sempre più plausibile. Un’incognita, però, esiste: come la prenderebbero i compagni di merende del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle? Coloro che, fondamentalmente, gli hanno permesso di arrivare fino a qui? E su questo sorge anche la terza, essenziale, domanda: durante il discorso di oggi alla Camera in programma per le 12, accennerà un passaggio in grado di far capire a tutti che è entrato ufficialmente in campo? >> Leggi anche: L’obiettivo diè un ritorno al passato: vuole ricostruire la DCdi ...

