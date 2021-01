Conte alla prova della Camera, appello ai Responsabili. Pd e M5s chiudono a Iv (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'appuntamento è per le 12 di oggi a Montecitorio quando il presidente del Consiglio si presenterà per chiarire la situazione politica dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Ancora molti ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'appuntamento è per le 12 di oggi a Montecitorio quando il presidente del Consiglio si presenterà per chiarire la situazione politica dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Ancora molti ...

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - riotta : Alla stampa, talk e tv fedeli al governo Conte dunque non basta più il sostegno afono del @pdnetwork Denunciano i l… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - fcin1908it : Conte aveva ragione: il gap c'è, ma a favore dell'Inter. Lezione alla Juve e messaggio al Milan -… - msn_italia : Conte alla sfida dell’Aula ma la via è stretta. Il Pd chiude a Renzi, il Governo verso maggioranza relativa. Nuova… -