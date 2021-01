Alexey Navalny arrestato a Mosca. Biden: "Liberatelo" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alexey Navalny è rientrato in Russia . Come aveva promesso. E gli agenti del nucleo operativo del Servizio Penitenziario Federale lo hanno preso ieri in consegna al varco passaporti dello scalo di Sheremetyevo,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 gennaio 2021)è rientrato in Russia . Come aveva promesso. E gli agenti del nucleo operativo del Servizio Penitenziario Federale lo hanno preso ieri in consegna al varco passaporti dello scalo di Sheremetyevo,...

DavidSassoli : L'arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un'offesa alla comunità internazionale e all'Europa che ha contribuito a sal… - gualtierieurope : L’arresto di Alexey #Navalny al suo arrivo in Russia è inaccettabile. Con coraggio ha scelto di tornare nel suo Pae… - RaiNews : Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. L'avv… - GigiPadovani : RT @jacopo_iacoboni: Piccola spiegazione: Alexey Navalny viene arrestato per non essersi presentato all’autorità russa - mentre era in com… - menica2 : RT @DavidSassoli: L'arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un'offesa alla comunità internazionale e all'Europa che ha contribuito a salvargli… -