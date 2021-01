Pagelle Inter Juve: TOP e FLOP del match VOTI (Di domenica 17 gennaio 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Inter Juve Le Pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Juve, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Vidal, Barella FLOP: Rabiot VOTI Juventus: Szczesny 6; Danilo 5.5, Bonucc 6i, Chiellini 5.5, Frabotta 5 (57? Bernardeschi 5.5); Chiesa 5, Bentancur 5, Rabiot 4,5 (57? McKennie 6), Ramsey 5 (57? Kulusevski 6); Morata 5, Cristiano Ronaldo 5. All. Pirlo 4.5 Inter: Handanovic 6,5; Skiniar 6,5, De Vrij 6.5, Bastoni 7; Hakimi 6,5, Barella 7.5, Brozovic 7, Vidal 7 (76? Gagliardini 6), Young 6 (72? Darmian 6); Lukaku ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Vidal, Barella: Rabiotntus: Szczesny 6; Danilo 5.5, Bonucc 6i, Chiellini 5.5, Frabotta 5 (57? Bernardeschi 5.5); Chiesa 5, Bentancur 5, Rabiot 4,5 (57? McKennie 6), Ramsey 5 (57? Kulusevski 6); Morata 5, Cristiano Ronaldo 5. All. Pirlo 4.5: Handanovic 6,5; Skiniar 6,5, De Vrij 6.5, Bastoni 7; Hakimi 6,5, Barella 7.5, Brozovic 7, Vidal 7 (76? Gagliardini 6), Young 6 (72? Darmian 6); Lukaku ...

TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Inter - Barella al top, Vidal punge la sua ex. Conte si mangia Pirlo a centrocampo - zazoomblog : Inter-Juventus 2-0 le pagelle di CalcioWeb: spallata scudetto ai bianconeri Cristiano Ronaldo un fantasma - #Inter-… - calciodangolo_ : ?? #InterJuve 2-0, pagelle : #Vidal segna contro la sua ex. #Barella è fortissimo. A.A.A cercasi #Ronaldo?? - Angolo_Inter : ?? #InterJuve 2-0, pagelle : #Vidal segna contro la sua ex. #Barella è fortissimo. A.A.A cercasi #Ronaldo?? - Angolo_Juventus : ?? #InterJuve 2-0, pagelle : #Vidal segna contro la sua ex. #Barella è fortissimo. A.A.A cercasi #Ronaldo?? -