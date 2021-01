Mastella insulta Calenda: “Burino e pariolino”, poi si sottrae al confronto (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – Scontro in diretta nello studio di ‘In mezz’ora in più’, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai Tre. Rispondendo alle domande della conduttrice, il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è scagliato duramente contro Carlo Calenda, colpevole di aver reso pubblica una telefonata tra i due. Passano pochi minuti e a chiamare in trasmissione è lo stesso Calenda. Mastella, però, si sottrae al confronto e abbandona il collegamento: “Non ho nulla da dire a una persona della sua moralità, parlateci voi”. Leggi su dire (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – Scontro in diretta nello studio di ‘In mezz’ora in più’, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai Tre. Rispondendo alle domande della conduttrice, il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è scagliato duramente contro Carlo Calenda, colpevole di aver reso pubblica una telefonata tra i due. Passano pochi minuti e a chiamare in trasmissione è lo stesso Calenda. Mastella, però, si sottrae al confronto e abbandona il collegamento: “Non ho nulla da dire a una persona della sua moralità, parlateci voi”.

