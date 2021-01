LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer in testa dopo il primo poligono! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10: Al km 3.3 davanti Simon, Wierer, Eckhoff, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Hauser e Schwaiger. Guadagnano da dietro H. Oeberg e Herrmann, non guadagna Roeiseland, sempre a 29? 15.08: Wierer davanti, a 2? Eckhoff, Simon, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Kaisheva, Hammerschmidt, Roeiseland a 27?, Vittozzi a 53? 15.08: Grande Wierer!!! 5 su 5 velocissima, sbaglia Roeiseland, due errori di Vittozzi, Eckhoff senza errori 15.07: Gruppo allargatissimo, Wierer sale in quarta posizione prima del primo poligono 15.05: Al km 2 cade un po’ di nevischio. Davanti H. Oeberg, poi Herrmann, E. Oeberg, Simon, Davidova, Eckhoff, Wierer 15ma, Vittozzi 25ma. Tutte in gruppo, andatura ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10: Al km 3.3 davanti Simon,, Eckhoff, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Hauser e Schwaiger. Guadagnano da dietro H. Oeberg e Herrmann, non guadagna Roeiseland, sempre a 29? 15.08:davanti, a 2? Eckhoff, Simon, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Kaisheva, Hammerschmidt, Roeiseland a 27?, Vittozzi a 53? 15.08: Grande!!! 5 su 5 velocissima, sbaglia Roeiseland, due errori di Vittozzi, Eckhoff senza errori 15.07: Gruppo allargatissimo,sale in quarta posizione prima delpoligono 15.05: Al km 2 cade un po’ di nevischio. Davanti H. Oeberg, poi Herrmann, E. Oeberg, Simon, Davidova, Eckhoff,15ma, Vittozzi 25ma. Tutte in gruppo, andatura ...

