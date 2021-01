La Cassazione assolve Macchiarini, il "mago" dei trapianti di trachea: "Quel maledetto invito di Rossi che poi mi mollò" (Di domenica 17 gennaio 2021) Assoluzione definitiva per il chirurgo viareggino, caduta anche l'ultima accusa, Quella di falso. "Per me è stato un viaggio agli inferi". L'ex presidente della Regione: "Amareggiato anch'io: lo difesi, lui doveva essere più attento alle regole della sanità pubblica" Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 17 gennaio 2021) Assoluzione definitiva per il chirurgo viareggino, caduta anche l'ultima accusa,la di falso. "Per me è stato un viaggio agli inferi". L'ex presidente della Regione: "Amareggiato anch'io: lo difesi, lui doveva essere più attento alle regole della sanità pubblica"

