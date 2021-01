Incentivi auto - I contributi sono nuovamente prenotabili

Leggi su quattroruote

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il rifinanziamento deglidiventa effettivo. Dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio, infatti, i venditori potranno accedere alla piattaforma dedicata per prenotare i2021 previsti per le(categoria M1), con qualche novità rispetto a quelli erogati nel 2020. Riviste le soglie. Le fasce per cui è previso un contributotre: quelle più virtuose, in cui rientrano leche emettono da 0 a 20 g/km di CO2 e da 21 a 60 g/km, rimangono invariate, mentre le vetture da 61 g/km di C02 rientrano in un'unica grande fascia (e non più due come nel 2020), godendo del contributo solo in caso di rottamazione. La soglia massima di accesso all'incentivo è stata elevata da 110 a 135 g/km a causa dell'adozione del protocollo Wltp per i valori di emissione indicati al punto V.7 ...