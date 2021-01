Flash News del 17 Gennaio 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ ancora forte l’incertezza sull’esito della crisi Politica innescata dall’uscita di Italia Viva dal Governo. Conte lavora al discorso che terrà domani alla Camera ma in questo momento la sua coalizione teme di non avere la maggioranza assoluta al Senato. La ricerca di nuovi sostegni rallenta, Renzi propone di ricucire e rilancia “senza Italia Viva non ci sono i numeri, forse non sarà più amore ma almeno è matematica“. Ma il Partito Democratico, riunito in direzione chiude “l’unica alternativa a Conte è il voto“; In Italia l’andamento dell’epidemia è ancora stabile, ieri 16.310 nuovi casi su 260.000 tamponi. La Lombardia è ancora la Regione con più contagi giornalieri, oltre 2.100, quasi 2.000 in Sicilia e Veneto. I ricoverati sono attualmente quasi 22.800 e i morti di ieri sono stati 475; Le vaccinazioni eseguite in Italia sono oltre 1.100.000 e rientra in parte l’allarme sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ ancora forte l’incertezza sull’esito della crisi Politica innescata dall’uscita di Italia Viva dal Governo. Conte lavora al discorso che terrà domani alla Camera ma in questo momento la sua coalizione teme di non avere la maggioranza assoluta al Senato. La ricerca di nuovi sostegni rallenta, Renzi propone di ricucire e rilancia “senza Italia Viva non ci sono i numeri, forse non sarà più amore ma almeno è matematica“. Ma il Partito Democratico, riunito in direzione chiude “l’unica alternativa a Conte è il voto“; In Italia l’andamento dell’epidemia è ancora stabile, ieri 16.310 nuovi casi su 260.000 tamponi. La Lombardia è ancora la Regione con più contagi giornalieri, oltre 2.100, quasi 2.000 in Sicilia e Veneto. I ricoverati sono attualmente quasi 22.800 e i morti di ieri sono stati 475; Le vaccinazioni eseguite in Italia sono oltre 1.100.000 e rientra in parte l’allarme sui ...

Condividi questo articolo:Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l’apertura della crisi da parte di Italia Viva si stanno dete ...

Doogee si è cimentata nell'impresa di contenere al massimo i costi, tentando di spingere in alto l'asticella delle specifiche e del design, ottenendo il Doogee X95, da poco annunciato il Malesia, anim ...

