Fallout New Vegas, l'attesa mod The Frontier mette in ginocchio i server del sito NexusMods (Di domenica 17 gennaio 2021) La tanto attesa e anticipata mod di Fallout New Vegas, The Frontier, è finalmente disponibile: tutti i giocatori in possesso del gioco originale, possono fiondarsi sul sito NexusMods e scaricarla. Ora non ci sono problemi di alcun genere, ma due giorni fa, al lancio della mod, le richieste d'accesso e di download erano talmente elevate, da aver causato il crash dei server e messo il sito in ginocchio. Anche adesso, per accedere alla pagina della mod, bisogna superare un'autenticazione dell'IP, un sistema per scremare e ridurre gli accessi.

La tanto attesa e anticipata mod di Fallout New Vegas, The Frontier, è finalmente disponibile: tutti i giocatori in possesso del gioco originale, possono fiondarsi sul sito NexusMods e scaricarla. Ora ...

New Vegas sta subendo un nuovo enorme rinnovamento sul tuo PC

Fallout: New Vegas Potrebbe essere stato rilasciato più di dieci anni fa a questo punto, ma la community dedicata su PC ha mantenuto in vita il gioco ...

La tanto attesa e anticipata mod di Fallout New Vegas, The Frontier, è finalmente disponibile: tutti i giocatori in possesso del gioco originale, possono fiondarsi sul sito NexusMods e scaricarla. Ora ...Fallout: New Vegas Potrebbe essere stato rilasciato più di dieci anni fa a questo punto, ma la community dedicata su PC ha mantenuto in vita il gioco ...