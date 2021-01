Ercolano | organizzano focarazzo per Sant’Antonio Abate in un fondo agricolo | sanzionati

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Quattordici persone sono state multate per violazione della normativa anti Covid-19 ad. Il gruppo si era ritrovato in unper organizzare il “” nel giorno di. I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112 relativa ad un incendio. I militari hanno così scoperto i partecipanti, sanzionandoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano organizzano

Tutto Golfo

I carabinieri hanno sanzionato 14 persone ad Ercolano (Napoli) per violazione delle norme anti Covid: si erano riunite in un fondo agricolo dove ...Riapre la Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi e ripartono gli incontri con autori famosi. Sarà un’apertura graduale. Agli incontri di accederà solo su prenotazione e in “maniera scaglionata”, oltre ch ...