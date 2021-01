Diffidati Inter-Juventus, bianconeri a rischio squalifica per il Napoli in Supercoppa Italiana (Di domenica 17 gennaio 2021) I Diffidati di Inter-Juventus per quanto riguarda la squadra di Pirlo che rischiano la squalifica in vista della sfida contro il Napoli in Supercoppa Italiana che assegna il primo titolo stagionale. Come noto, il trofeo che si disputa mercoledì 20 gennaio dal punto di vista regolamentare è equiparato alla Serie A, dunque è lì che si scontano le squalifiche del turno precedente in campionato. E sono quattro i giocatori a rischio se dovessero essere ammoniti nuovamente: si tratta di Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Idiper quanto riguarda la squadra di Pirlo che rischiano lain vista della sfida contro ilinche assegna il primo titolo stagionale. Come noto, il trofeo che si disputa mercoledì 20 gennaio dal punto di vista regolamentare è equiparato alla Serie A, dunque è lì che si scontano le squalifiche del turno precedente in campionato. E sono quattro i giocatori ase dovessero essere ammoniti nuovamente: si tratta di Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur. IL REGOLAMENTO DELLASportFace.

