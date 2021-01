Detenuto evade dal carcere di Rebibbia, si tratterebbe di un 41enne residente a Cerveteri (Di domenica 17 gennaio 2021) Come riportato dal quotidiano leggo si tratterebbe di un uomo originario di Cerveteri. Qui il comunicato del sindacato UILPA Polizia Penitenziaria che torna a lanciare l'allarme sull'emergenza ... Leggi su baraondanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Come riportato dal quotidiano leggo sidi un uomo originario di. Qui il comunicato del sindacato UILPA Polizia Penitenziaria che torna a lanciare l'allarme sull'emergenza ...

SkyTG24 : Roma, detenuto evade dal carcere di Rebibbia: in corso le ricerche - Agenzia_Ansa : Un detenuto è evaso dal carcere di #Rebibbia a Roma. Scattate le ricerche #ANSA - Corriere : Roma, detenuto 41enne evade da Rebibbia: in corso le ricerche - infoitinterno : Roma, detenuto evade dal carcere di Rebibbia: in corso le ricerche - infoitinterno : Allarme a Roma, detenuto evade dal carcere di Rebibbia: si tratta di un italiano di 41 anni -