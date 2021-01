Cristiano Ronaldo, altro record contro l’Inter? Può raggiungerlo a San Siro (Di domenica 17 gennaio 2021) nel big match della Juve di questa sera Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo insegue l’ennesimo record della sua carriera contro l’Inter. A San Siro il portoghese ha segnato già quattro gol: tre al Milan e uno proprio ai nerazzurri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 In caso di rete questa sera, CR7 brucerebbe un altro primato: sarebbe la 15ª stagione consecutiva in cui Ronaldo segna almeno 20 gol. Numeri da extraterrestre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) nel big match della Juve di questa sera Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,insegue l’ennesimodella sua carriera. A Sanil portoghese ha segnato già quattro gol: tre al Milan e uno proprio ai nerazzurri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 In caso di rete questa sera, CR7 brucerebbe unprimato: sarebbe la 15ª stagione consecutiva in cuisegna almeno 20 gol. Numeri da extraterrestre. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Cristiano Ronaldo eroe in un videogioco: il 'siuuu' diventa uno scudo energetico. VIDEO - ChampionsLeague : ? Cristiano Ronaldo in devastating form ?? Arsenal in 2009 ?? #UCL | #MondayMotivation - OptaPaolo : 15 - Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore capace di segnare almeno 15 gol in tutte le ultime 15 stagioni nei cinqu… - emredersinizamk : RT @BarcaWorldwide: Leo Messi or Cristiano Ronaldo? ??? Kevin De Bruyne: 'Messi.' - samettdogukan6 : RT @BarcaWorldwide: Leo Messi or Cristiano Ronaldo? ??? Kevin De Bruyne: 'Messi.' -