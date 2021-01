Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PASSIAMO ALLORA AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA LENTA FIRENZE –SERVIZIO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA FIGLINE VALDARNO E MONTEVARCHI; MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI. DISAGI ANCHE SULLA FL7– NAPOLI VIA FORMIA, SEMPRE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO, LA CIRCONE È RALLENTATA IN PROSSIMITÀ DI VILLA LITERNO; IN QUESTO CASO I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI. ED INFINE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ...