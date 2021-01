Verissimo, Matilde Brandi lasciata per messaggio: “Le parole feriscono” (Di sabato 16 gennaio 2021) È un periodo complicato per Matilde Brandi, lasciata per messaggio dal compagno Marco Costantini poche ore fa. La showgirl ed ex gieffina racconta il suo dolore per la separazione ai microfoni di Verissimo spiegando come sia maturata questa crisi. “Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto più l’uomo“, ammette. Matilde Brandi e la crisi con il compagno È ufficialmente finita la relazione tra Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini. I primi segnali di crisi si erano verificati all’uscita della showgirl dalla Casa del Grande Fratello Vip, di cui è stata concorrente. Sembrerebbe, infatti, che il compagno non avesse accettato appieno la sua scelta di partecipare al reality. Per questo il suo benvenuto alla compagna, una volta fatto ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 gennaio 2021) È un periodo complicato perperdal compagno Marco Costantini poche ore fa. La showgirl ed ex gieffina racconta il suo dolore per la separazione ai microfoni dispiegando come sia maturata questa crisi. “Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto più l’uomo“, ammette.e la crisi con il compagno È ufficialmente finita la relazione trae il compagno Marco Costantini. I primi segnali di crisi si erano verificati all’uscita della showgirl dalla Casa del Grande Fratello Vip, di cui è stata concorrente. Sembrerebbe, infatti, che il compagno non avesse accettato appieno la sua scelta di partecipare al reality. Per questo il suo benvenuto alla compagna, una volta fatto ...

