Vaccino Covid-19, per un guasto al freezer 800 dosi da buttare (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ successo a Forli’, 800 dosi del Vaccino anti-Covid-19 sono state dichiarate inutilizzabili poiché rimaste una notte in un freezer guasto. (foto dal web)Molto probabilmente si è trattato di errore umano quanto successo all’interno dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. L’accaduto, purtroppo, ha un impatto importante in quanto in tutta l’Emilia Romagna sono state consegnate 7.400 dosi, un quantitativo che se rapportato alle 800 da buttare non è sicuramente elevato. Si è trattato molto probabilmente di un errore umano Da una prima ricostruzione dell’accaduto il congelatore contenente le dosi, verso le 22.30 si è guastato. L’allarme sarebbe partito verso la centrale operativa ma per ragioni ancora in fase di accertamento ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ successo a Forli’, 800delanti--19 sono state dichiarate inutilizzabili poiché rimaste una notte in un. (foto dal web)Molto probabilmente si è trattato di errore umano quanto successo all’interno dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. L’accaduto, purtroppo, ha un impatto importante in quanto in tutta l’Emilia Romagna sono state consegnate 7.400, un quantitativo che se rapportato alle 800 danon è sicuramente elevato. Si è trattato molto probabilmente di un errore umano Da una prima ricostruzione dell’accaduto il congelatore contenente le, verso le 22.30 si è guastato. L’allarme sarebbe partito verso la centrale operativa ma per ragioni ancora in fase di accertamento ...

SkyTG24 : Covid Israele, dopo due settimane di vaccino calo dei positivi del 33% - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - SkyTG24 : Nella lotta al coronavirus, #Israele vanta al momento un primato, ovvero quello del primo Paese al mondo per numero… - Mariann46409026 : RT @sabrimaggioni: Germania: 10 persone morte dopo aver ricevuto vaccino Pfizer Covid - 19 Non è che #Pfizer ha rallentato la produzione a… - martamaura3 : RT @pbecchi: Dopo tre giorni la notizia viene resa pubblica anche in Italia. Di vaccino Pfizer si muore. La Norvegia registra 23 morti 'le… -