Vaccino | Cavaleri Ema | “Chi ha avuto prima dose Pfizer deve avere la seconda nei tempi stabiliti Rischia di non essere protetto”

"Ci sono degli assestamenti riguardo alla produzione del Vaccino, c'è stato qualche disguido e qualche ritardo nelle consegne rispetto a quello che era stato previsto". Lo ha detto a Sky TG24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, parlando della riduzione di dosi che saranno consegnate annunciata da Pfizer. "È importante – ha aggiunto – che la schedula vaccinale venga mantenuta e che quindi chi ha ricevuto la prima dose abbia la possibilità di avere la seconda nei tempi che sono stati dettati dall'approvazione, che venga amministrata in tempi il più vicini possibile a queste tre settimane. Più si aspetta e più c'è il rischio che il soggetto non venga protetto"

