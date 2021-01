Pirlo: 'Conte mi ha insegnato tanto. Inter costruita per vincere lo scudetto' (Di sabato 16 gennaio 2021) Il giorno è arrivato. Domani sera Andrea Pirlo si ripresenterà a San Siro, dove ha già battuto il Milan qualche settimana fa, con l'obiettivo di fare lo stesso scherzetto all'Inter di Antonio Conte, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021) Il giorno è arrivato. Domani sera Andreasi ripresenterà a San Siro, dove ha già battuto il Milan qualche settimana fa, con l'obiettivo di fare lo stesso scherzetto all'di Antonio, ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Io e Conte abbiamo due caratteri diversi, forse per questo siamo sempre andati d'accordo. Ci si… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Ho imparato tanto da Conte, gli sono grato, mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto venir vogl… - SkySport : Inter Juve, Pirlo e Conte in campo nel 1999: cosa fanno gli altri giocatori - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) - 'Domani mi aspetto un'Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juv… - irejdoc1897 : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_official: «Io e Conte abbiamo due caratteri diversi, forse per questo siamo sempre andati d'accordo. Ci siamo sent… -