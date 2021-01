Pattinaggio artistico: arriva una nuova gara a squadre in Russia. Ufficializzate la date (Di sabato 16 gennaio 2021) Corre ai ripari la Russia del Pattinaggio artistico dopo la cancellazione dei Campionati Europei di Zagabria. Per tenere sempre alta l’attenzione e il clima competitivo infatti la FFKKR ha organizzato una nuova gara che, stando alle ultime informazioni ufficiali, verrà allestita alla Megasport Arena di Mosca dal 5 al 7 febbraio. La competizione sarà a squadre, come rivelato dal Presidente Aleander Kogan all’agenzia TASS. Nonostante non siano ancora stati svelati i nominativi dei concorrenti sembra certa la presenza di Alena Kostornaia ed Alexandra Trusova, pattinatrici seguite da Evgenii Plushenko, allenatore che ha confermato a Sportrbc la partecipazione delle sue due pupille. Con tutta probabilità l’occasione sarà propizia per valutare la condizione di forma degli atleti e comporre ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Corre ai ripari ladeldopo la cancellazione dei Campionati Europei di Zagabria. Per tenere sempre alta l’attenzione e il clima competitivo infatti la FFKKR ha organizzato unache, stando alle ultime informazioni ufficiali, verrà allestita alla Megasport Arena di Mosca dal 5 al 7 febbraio. La competizione sarà a, come rivelato dal Presidente Aleander Kogan all’agenzia TASS. Nonostante non siano ancora stati svelati i nominativi dei concorrenti sembra certa la presenza di Alena Kostornaia ed Alexandra Trusova, pattinatrici seguite da Evgenii Plushenko, allenatore che ha confermato a Sportrbc la partecipazione delle sue due pupille. Con tutta probabilità l’occasione sarà propizia per valutare la condizione di forma degli atleti e comporre ...

Lia31166 : @M49liberorso Formula 1 fino a Senna , Tennis , Pattinaggio artistico,Nuoto e Calcio son gobba... - zazoomblog : Pattinaggio artistico: Bradie Tennell vince i Campionati Nazionali Statunitensi Liu e Bell fuori dal podio -… - sulIenuvole : almente fissata col pattinaggio artistico in questi ultimi mesi che ho rivisto yuri on ice in un un giorno ???? - imnotf33lingfab : sì, pattinaggio artistico - mayaloveslouis_ : no ma ho praticato per 5 anni ginnastica ritmica e per 2 pattinaggio artistico,li amo entrambi,li rifarei,adoro anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: Bradie Tennell vince i Campionati Nazionali Statunitensi, Liu e Bell fuori dal podio OA Sport Pattinaggio artistico: Bradie Tennell vince i Campionati Nazionali Statunitensi, Liu e Bell fuori dal podio

A distanza di due anni Bradie Tennell ha vinto nuovamente i Campionati Nazionali Statunitensi di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana presso l'Orleans Arena di Las Vegas (Neva ...

Pattinaggio artistico, Massimiliano Ambesi: “Yuzuru Hanyu è la luce, la verità, il genio”

La straniante stagione 2020-2021 di pattinaggio di figura, dilaniata da un calendario internazionale pressoché assente (ad eccezione dei Mondiali di Stoccolma di marzo, ad oggi regolarmente programmat ...

A distanza di due anni Bradie Tennell ha vinto nuovamente i Campionati Nazionali Statunitensi di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana presso l'Orleans Arena di Las Vegas (Neva ...La straniante stagione 2020-2021 di pattinaggio di figura, dilaniata da un calendario internazionale pressoché assente (ad eccezione dei Mondiali di Stoccolma di marzo, ad oggi regolarmente programmat ...