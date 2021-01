Olio di palma | la sostenibilità alla prova

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) Le campagne iniziate due anni fa per denunciare i disastri ambientali provocati dal dilagare delle piantagioni dida, soprattutto in Asia, hanno dato ottimi risultati. O almeno così sembra. Il rapporto 2020 dell’Unione italiana per l’disostenibile conferma che il 92% dell’diusato dall’industria italiana è certificato RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), il migliore standard di certificazione internazionale. Con questosi rifornisce per esempio la Ferrero, principale acquirente italiano, che non ha voluto rinunciare all’diper il suo prodotto di punta, la Nutella. Altri colossi italiani come Barilla, Galbusera o Balocco hanno invece sostituito questo prodotto con altri oli ...