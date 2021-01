Ligue 1 | Angers-PSG 0-1 | Kurzawa regala i tre punti a Pochettino La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di domenica 17 gennaio 2021) Zero a uno, è questo il risultato finale di-Paris Saint Germain valido per l'anticipo della ventesima giornata di1.PSG,positivo al Covid-19: i suoi assistenti in panchina contro l’Vittoria non troppo convincente ma di certo efficace per gli uomini di Mauricio: la gara è stata decisa dal francese Layvinche, al settantesimo minuto di gioco, ha sfruttato una palla sporcata dalla difesa dell'-in seguito ad un cross di Alessandro Florenzi - trovando la via della rete con un gran tiro al volo. La squadra parigina conquista dunque trefondamentali soffrendo e non riuscendo ad esprimere un calcio calibrato a tutto il potenziale tecnico disponibile per il club di Nasser Al-Khelaïfi. Nonostante ...