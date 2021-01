Infernetto | investe una donna e scappa | si cercano testimoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 gennaio 2021) L’ha investita e poi èto via. E’ successo questa mattina intorno alle 11 in via degli Strauss, nella zona dell’. Stando al racconto della sorella dellainvestita, il conducente dell’auto, una BMW X5 o X3 di colore scuro, l’ha travolta e poi èto senza prestare i soccorsi. La vittima fortunatamente, seppur con qualche acciacco, sta bene e non corre pericolo di vita. Sui social è diventato presto virale l’appello per cercare: qualcuno che possa dunque raccontare cosa è successo per fare chiarezza. “Vorrei rintracciare questo disgraziato per il suo comportamento ignobile” – scrive Stefania – “Grazie di cuore a chi mi aiuterà“. su Il Corriere della Città.