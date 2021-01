Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli fa una nuova intervista contro la Salemi: “Preferivo Elisabetta Gregoraci” (VIDEO) (Di sabato 16 gennaio 2021) Giulio Pretelli non ascolta le raccomandazione di Pierpaolo Come lo stesso Pierpaolo Pretelli ha ribadito al Grande fratello Vip 5, prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia aveva raccomandato ai genitori e al fratello di stare lontani dai salotti televisivi e rilasciare interviste. Le raccomandazioni del 30enne lucano purtroppo per lui non sono state ascoltate. E se la madre ha pubblicamente fatto capire di essere contraria alla storia del figlio con Giulia Salemi, Giulio, il fratello 20enne dell’ex Velino di Striscia la Notizia un giorno si e pure l’altro è sempre presente sul piccolo schermo. nuova intervista del 20enne lucano E se martedì era nuovamente ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 16 gennaio 2021)non ascolta le raccomandazione diCome lo stessoha ribadito al GrandeVip 5, prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia aveva raccomandato ai genitori e aldi stare lontani dai salotti televisivi e rilasciare interviste. Le raccomandazioni del 30enne lucano purtroppo per lui non sono state ascoltate. E se la madre ha pubblicamente fatto capire di essere contraria alla storia del figlio con Giulia, il20enne dell’ex Velino di Striscia la Notizia un giorno si e pure l’altro è sempre presente sul piccolo schermo.del 20enne lucano E se martedì eramente ...

Antonel91126347 : @giusy98_juvee Dillo a Giulio tuo fratello?????? - alessan53730425 : RT @agrega3006: Pierpaolo ha appena detto che Giulia non ha bisogno di prendere casa a Roma perché può andare da lui, ma colleghiamoci con… - aleerigamontii : RT @agrega3006: Pierpaolo ha appena detto che Giulia non ha bisogno di prendere casa a Roma perché può andare da lui, ma colleghiamoci con… - agrega3006 : Pierpaolo ha appena detto che Giulia non ha bisogno di prendere casa a Roma perché può andare da lui, ma colleghiam… - bi_idda : RT @iaianumero8: Crocc e Samantha che immaginano il futuro di Pierpaolo e Giulia insieme a Roma. E Crocc ipotizza: 'Magari il fratello di P… -