Firenze e Volterra insieme per il 2022 (Di sabato 16 gennaio 2021) Firenze sostiene Volterra nella sua corsa al titolo di Capitale italiana della cultura 2022 per la quale sta affrontando la parte finale del percorso. Anche la città capoluogo di regione si unisce dunque agli oltre 50 comuni che da tutta la Toscana hanno aderito al progetto diventando parte del percorso di "Ri-generazione umana" che Volterra ha intrapreso verso il 2022. "Firenze come tutte le città toscane sostiene convintamente questa candidatura – ha detto il sindaco Dario Nardella, che ha ricevuto Giacomo Santi, sindaco di Volterra, a Palazzo Vecchio – perché crediamo che Volterra abbia tutte le caratteristiche e tutte le carte in regola per diventare la capitale italiana della cultura per il prossimo anno. Un grande in bocca al lupo al sindaco, ...

