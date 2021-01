Cyberpunk 2077 | ecco Johnny Silverhand in versione Nendoroid!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 16 gennaio 2021) Good Smile Company ha ufficialmente aperto i preordini di, proveniente dal mondo di, inNendoroid Dopo più di un mese dall’uscita di, il polverone generato dal titolo si sta via via assottigliando. Il videogame ormai famoso per bug, glitch e mancata ottimizzazione prodotto da mamma CD Projekt, però, si vuole rialzare e rinascere dalle proprie ceneri, proprio come una fenice. Gli sviluppatori hanno infatti pubblicato una vera e propria roadmap degli aggiornamenti che verranno apportati, insieme all’update per la next-gen. Dopo quasi un mese dall’annuncio dell’action figure di(interpretato da Keanu Reeves), Good Smile Company ha presentato la ...