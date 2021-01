Covid, infermiere vaccina la moglie con dose destinata a operatori sanitari (Di sabato 16 gennaio 2021) Alfie Borromeo Ha vaccinato la moglie pensionata sottraendo una fiala tra quelle riservate al personale sanitario dell’ospedale in cui lavora. È quanto accaduto domenica scorsa a Voghera, in provincia di Pavia. Autore del gesto un infermiere in servizio pressa la struttura, nei confronti del quale l’Asst locale e l’ospedale stesso hanno annunciato un procedimento disciplinare e una causa per danno d’immagine. A riportare l’accaduto è la Provincia Pavese. L’uomo ha approfittando della presenza ridotta di personale visto il giorno festivo, l’uomo, un coordinatore infermieristico, ha portato la moglie sul luogo di lavoro e l’ha vaccinata, ma è stato notato. Proprio il giorno precedente, 40 cuoi colleghi erano stati rimandati a casa perché le dosi scarseggiavano, particolare che ha ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alfie Borromeo Hato lapensionata sottraendo una fiala tra quelle riservate al personaleo dell’ospedale in cui lavora. È quanto accaduto domenica scorsa a Voghera, in provincia di Pavia. Autore del gesto unin servizio pressa la struttura, nei confronti del quale l’Asst locale e l’ospedale stesso hanno annunciato un procedimento disciplinare e una causa per danno d’immagine. A riportare l’accaduto è la Provincia Pavese. L’uomo ha approfittando della presenza ridotta di personale visto il giorno festivo, l’uomo, un coordinatore infermieristico, ha portato lasul luogo di lavoro e l’hata, ma è stato notato. Proprio il giorno precedente, 40 cuoi colleghi erano stati rimandati a casa perché le dosi scarseggiavano, particolare che ha ...

