Anche i batteri della Groenlandia favoriscono lo scioglimento della calotta glaciale (Di sabato 16 gennaio 2021) Alcuni batteri presenti nei sedimenti della Groenlandia potrebbero favorire lo scioglimento della calotta glaciale. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, condotto dagli esperti della Rutgers University, che hanno analizzato l’impatto di alcuni microrganismi sull’ecosistema artico. “I microbi - spiega Sasha Leidman della Rutgers University - fanno in modo che i sedimenti che assorbono la luce solare si raggruppino e si accumulino nei flussi d’acqua di fusione, il che può amplificare l’effetto di scioglimento”. Il team ha raccolto dati tramite droni che hanno esplorato circa 130 metri nel sud-ovest ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Alcunipresenti nei sedimentipotrebbero favorire lo. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, condotto dagli espertiRutgers University, che hanno analizzato l’impatto di alcuni microrganismi sull’ecosistema artico. “I microbi - spiega Sasha LeidmanRutgers University - fanno in modo che i sedimenti che assorbono la luce solare si raggruppino e si accumulino nei flussi d’acqua di fusione, il che può amplificare l’effetto di”. Il team ha raccolto dati tramite droni che hanno esplorato circa 130 metri nel sud-ovest ...

fiorintrecciato : @ipofisi Io di solito mi lavo o con un infuso (freddo o tiepido) di Camomilla o con olio essenziale di melaleuca (n… - HuffPostItalia : Anche i batteri della Groenlandia favoriscono lo scioglimento della calotta glaciale - Sakurauchi_Hime : RT @WCostituzione: @mara_pi56633301 @SamueleCapano Nel corpo ospitiamo ogni giorno 380.000 miliardi di virus, 60.000 miliardi di batteri e… - MaurizioGabell1 : @coldiretti @SoniaLaVera Eh si. In Italia non ce n'è bisogno. Ci pensano già le merci cinesi che ne sono ricche anc… - Ussignur_ : con nota: correlazione non vuol dire necessariamente causazione (anche se qualcuno dice che la 2a ondata della Spag… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche batteri Tumori, scoperti batteri che indicano la malattia: lo studio per una diagnosi precoce Il Messaggero Ogni quanto lavare l’accappatoio per averlo sempre morbido e profumato (e senza batteri)?

Super alleato delle giornate cozy, grande protagonista dei weekend in fase pigrizia avanzata, BFF del morbido risveglio dopo una doccia rapida per gettarti nella routine quotidiana. L'accappatoio, spe ...

D-mannosio, l’integratore naturale che previene la cistite

Il D-mannosio è un integratore naturale che consente di prevenire e curare efficacemente le cistiti recidive e le prostatiti.

Super alleato delle giornate cozy, grande protagonista dei weekend in fase pigrizia avanzata, BFF del morbido risveglio dopo una doccia rapida per gettarti nella routine quotidiana. L'accappatoio, spe ...Il D-mannosio è un integratore naturale che consente di prevenire e curare efficacemente le cistiti recidive e le prostatiti.