Vivere fino a 150 anni? Presto non sarà solo un sogno! Ecco gli esperti cosa hanno scoperto

(Di venerdì 15 gennaio 2021) E se vi dicessimo che ci sono scienziati che stanno studiando per combattere l’invecchiamento e permetterci dianchea 150? Fantascienza? No, a quanto pare. Sul Guardian qualche giorno fa è stata pubblicata un’intervista a Andrew Steele, un giovane biologo, che ha scritto il libro Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old nel quale afferma Il sogno della medicina antietà è un trattamento che identifica le cause profonde della disfunzione man mano che invecchiamo, per poi rallentare la loro progressione interamente. Giovani per sempre? In parole povere Steel vorrebbe aumentare la salute, e quindi anche l’età. Nell’intervista spiega C’è questo malinteso quando parli alle persone del trattamento dell’invecchiamento. Immaginano che vivranno più a lungo ma in uno stato di terribile ...