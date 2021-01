Vaccini, da lunedì Pfizer consegnerà il 29% di dosi in meno. Arcuri: «Pronti a tutelare la salute degli italiani in ogni sede» (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Le consegne del vaccino anti Covid Pfizer diminuiranno fino ad arrivare a un mese di ritardo». La notizia arriva da Berlino e a distanza di poche settimane dall’inizio della campagna vaccinale, rischia di mettere in forte crisi il piano vaccinale europeo. «La Commissione europea e così tutti gli Stati membri», si legge in una nota del ministero della Sanità tedesco, «sono stati informati che Pfizer non sarà in grado di soddisfare pienamente i quantitativi di consegna promessi per le prossime 3 o 4 settimane». Alla base dei ritardi comunicati ci sarebbero i lavori di ristrutturazione in corso presso l’impianto de Puurs in Belgio, che quindi rallenterebbero la produzione e consegna della formula anti Covid approvata. Arcuri promette battaglia Pfizer, fa sapere una nota del commissario per l’emergenza ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Le consegne del vaccino anti Coviddiminuiranno fino ad arrivare a un mese di ritardo». La notizia arriva da Berlino e a distanza di poche settimane dall’inizio della campagna vaccinale, rischia di mettere in forte crisi il piano vaccinale europeo. «La Commissione europea e così tutti gli Stati membri», si legge in una nota del ministero della Sanità tedesco, «sono stati informati chenon sarà in grado di soddisfare pienamente i quantitativi di consegna promessi per le prossime 3 o 4 settimane». Alla base dei ritardi comunicati ci sarebbero i lavori di ristrutturazione in corso presso l’impianto de Puurs in Belgio, che quindi rallenterebbero la produzione e consegna della formula anti Covid approvata.promette battaglia, fa sapere una nota del commissario per l’emergenza ...

