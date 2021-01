Training autogeno per affrontare lo stress quotidiano: l'idea di Fondazione Ariel per sostenere le famiglie con disabilità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuova edizione per il corso di "Training autogeno" ideato dalla Fondazione Ariel e dedicato alle famiglie con bambini con disabilità. Un appuntamento settimanale, gratuito e online, che accompagnerà i ... Leggi su comunicati-stampa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuova edizione per il corso di "to dallae dedicato allecon bambini con. Un appuntamento settimanale, gratuito e online, che accompagnerà i ...

Corso di Training Autogeno

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento, elaborata dallo psichiatra J. H. Schultz. La tecnica consiste in una serie di esercizi di concentrazione che si focalizzano su ...

