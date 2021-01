Serie B, oggi continua la 18ª giornata. Il programma (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo i due anticipi del venerdì, continua la diciottesima giornata di Serie B, ecco il programma completo: VENERDI’ 15 GENNAIO Chievo-Entella 2-1 L.R.Vicenza-Frosinone 0-0 SABATO 16 GENNAIO Cittadella-Ascoli alle ore 14.00 Monza-Cosenza alle ore 14.00 Pisa-Brescia alle ore 14.00 Pordenone-Venezia alle ore 14.00 Reggina-Lecce alle ore 16.00 DOMENICA 17 GENNAIO Pescara-Cremonese alle ore 15.00 Empoli-Salernitana alle ore 21.00 LUNEDI’ 18 GENNAIO Spal-Reggiana alle ore 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo i due anticipi del venerdì,la diciottesimadiB, ecco ilcompleto: VENERDI’ 15 GENNAIO Chievo-Entella 2-1 L.R.Vicenza-Frosinone 0-0 SABATO 16 GENNAIO Cittadella-Ascoli alle ore 14.00 Monza-Cosenza alle ore 14.00 Pisa-Brescia alle ore 14.00 Pordenone-Venezia alle ore 14.00 Reggina-Lecce alle ore 16.00 DOMENICA 17 GENNAIO Pescara-Cremonese alle ore 15.00 Empoli-Salernitana alle ore 21.00 LUNEDI’ 18 GENNAIO Spal-Reggiana alle ore 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

