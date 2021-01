Se posti commenti offensivi sui social rischi una condanna per diffamazione aggravata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Postare offese sui social potrebbe costarvi una bella condanna per diffamazione aggravata, lo dicono le recenti sentenze. State ben attenti dunque a quello che scrivete sui social, anche quando si tratti del vostro profilo personale e non di commenti o discussioni su pagine pubbliche. Sì, perchè i giudici hanno recentemente statutito, in diverse senze di numerosi tribunali, che offendere la reputazione altrui sulle proprie pagine social è una condotta penalmente perseguibile. Ai sensi dell’art 595 comma 3 del codice penale, infatti, viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro “chi offenda l’altrui reputazione comunicando con un mezzo di pubblicità”. Dunque, non è difficile comprendere che anche un post sui propri ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Postare offese suipotrebbe costarvi una bellaper, lo dicono le recenti sentenze. State ben attenti dunque a quello che scrivete sui, anche quando si tratti del vostro profilo personale e non dio discussioni su pagine pubbliche. Sì, perchè i giudici hanno recentemente statutito, in diverse senze di numerosi tribunali, che offendere la reputazione altrui sulle proprie pagineè una condotta penalmente perseguibile. Ai sensi dell’art 595 comma 3 del codice penale, infatti, viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro “chi offenda l’altrui reputazione comunicando con un mezzo di pubblicità”. Dunque, non è difficile comprendere che anche un post sui propri ...

Se vi capita spesso di litigare sui social, potrebbe essere arrivato il momento di smettere: potrebbe costarvi una condanna ...

