Prada Cup, Francesco Bruni: "Oggi Luna Rossa ha perso in partenza. I britannici sono competitivi" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luna Rossa ha incassato la prima sconfitta nella Prada Cup di vela in corso di svolgimento ad Auckland (Nuova Zelanda). Decisiva si è rivelata la partenza: i britannici di Ineos Team UK si sono portati subito al comando, non concedendo poi all'imbarcazione tricolore la minima chance per mettere in atto un sorpasso. Va detto che il Prada Team Pirelli ha mostrato uno spunto veloce molto interessante, almeno equivalente a quello di Britannia. In particolare Luna Rossa è piaciuta per come ha gestito la bolina. Nulla è perduto dunque, anche se la prossima sfida contro American Magic rappresenta già una sorta di spartiacque per ambire alla qualificazione diretta per la finale della Prada Cup. La compagine di Patrizio ...

