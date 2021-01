Morata: “Con Cristiano mi trovo bene. Lo conosco da anni. Lukaku? E’ uno dei migliori 9 al mondo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro l’Inter di domenica sera. Queste le parole dello spagnolo: “E’ molto facile giocare con Cristiano Ronaldo, lo conosco da tanto tempo. E’ una persona normale, un calciatore normale. A Parma solo lui poteva prendere quel pallone, capisco cosa piace a lui e i movimenti che fa. A volte il mio lavoro è portare via gli uomini perché Ronaldo ne ha 2-3 addosso e a lui i miei movimenti gli danno una mano. E’ solo un piacere giocare con lui, è stato ed è ancora uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Può giocare dove vuole lui, è un piacere giocare al suo fianco e spero di giocare ancora tanto tempo al suo fianco. Questa estate sono arrivato per giocare con lui e con Paulo, ho un rapporto bellissimo con loro anche fuori dal ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’attaccante della Juventus, Alvaro, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro l’Inter di domenica sera. Queste le parole dello spagnolo: “E’ molto facile giocare conRonaldo, loda tanto tempo. E’ una persona normale, un calciatore normale. A Parma solo lui poteva prendere quel pallone, capisco cosa piace a lui e i movimenti che fa. A volte il mio lavoro è portare via gli uomini perché Ronaldo ne ha 2-3 addosso e a lui i miei movimenti gli danno una mano. E’ solo un piacere giocare con lui, è stato ed è ancora uno deigiocatori nella storia del calcio. Può giocare dove vuole lui, è un piacere giocare al suo fianco e spero di giocare ancora tanto tempo al suo fianco. Questa estate sono arrivato per giocare con lui e con Paulo, ho un rapporto bellissimo con loro anche fuori dal ...

