Meteo valanghe – Allerta fino a codice rosso per rischio valanghe (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il rischio valanghe continua a persistere su tutto il settore alpino. Rimane elevato il rischio valanghe sulle Alpi anche nella giornata odierna. Il bollino rosso riguarda, oltre che i settori di confine della Val d’Aosta, anche quelli dell’Alto Adige, in particolare le zone situate al confine con l’Austria, dove negli ultimi giorni è scesa tanta neve. Dunque, il rischio valanghe è forte (livello Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilcontinua a persistere su tutto il settore alpino. Rimane elevato ilsulle Alpi anche nella giornata odierna. Il bollinoriguarda, oltre che i settori di confine della Val d’Aosta, anche quelli dell’Alto Adige, in particolare le zone situate al confine con l’Austria, dove negli ultimi giorni è scesa tanta neve. Dunque, ilè forte (livello

iconameteo : Il rischio #valanghe è sempre elevato sulle #Alpi: è #allertarossa. - MoliPietro : Meteo – Allerta codice rosso in Val d’Aosta per rischio valanghe - zazoomblog : Meteo – Allerta codice rosso in Val d’Aosta per rischio valanghe - #Meteo #Allerta #codice #rosso - iconameteo : Rischio #valanghe fino a rosso sulle #Alpi. - iconameteo : Una maxi tempesta di #neve ha travolto il versante nord-occidentale del #Giappone con nevicate record in alcune zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo valanghe Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: COLORADO, ben 130 valanghe in soli 3 giorni nello Stato Americano. Le Immagini iLMeteo.it Si stacca una valanga nel vallone di Traversagn, a Bellino: uno scialpinista sepolto e salvato dai compagni di cordata

È successo poco fa. Provvidenziali le manovre di autosoccorso. Grazie a Artva, pala e sonda lo skialper è stato dissotterrando in parte, appena in tempo a te permettergli di respirare ...

La Val di Fassa piange il 27enne Etienne Bernard travolto da una valanga (VIDEO)

Canazei (Trento) – Etienne Bernard, nota guida alpina e maestro di sci, di 27 anni della Val di Fassa, era da solo sul Pordoi e da mezzogiorno di mercoledì, il suo cellulare ha suonato a vuoto, senza ...

È successo poco fa. Provvidenziali le manovre di autosoccorso. Grazie a Artva, pala e sonda lo skialper è stato dissotterrando in parte, appena in tempo a te permettergli di respirare ...Canazei (Trento) – Etienne Bernard, nota guida alpina e maestro di sci, di 27 anni della Val di Fassa, era da solo sul Pordoi e da mezzogiorno di mercoledì, il suo cellulare ha suonato a vuoto, senza ...