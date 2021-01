Meridbulloni | sindaco Castellammare | “Gruppo pronto ad assumere operai entro l’1 febbraio”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) NAPOLI – “Sono stato contattato dal gruppo Vescovini, pronto a rilevare l’apparato produttivo di Meridbulloni e ad assumere i lavoratori già entro il 1 febbraio”. Lo annuncia il sindaco di Castellammare di Stabia (Napoli) Gaetano Cimmino. “L’interlocuzione tra me e il gruppo imprenditoriale – dice – è costante in queste ore per la tutela delle nostre maestranze qualificate, un patrimonio da non disperdere e da valorizzare con tutte le nostre forze. Noi ci siamo e ci attiveremo anche con Mise e Regione Campania per arrivare spediti all’obiettivo e per dare risposte concrete ai lavoratori, alle loro famiglie e all’intera città”.