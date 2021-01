Mancini: "Donnarumma migliore al mondo. Balotelli all'Europeo? Difficile" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct Mancini ha rilasciato dichiarazioni anche su alcuni giocatori: 'Pellegrini è preziosissimo. In qualsiasi ruolo lo metto, risponde bene: esterno sinistro, interno, quinto ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ctha rilasciato dichiarazioni anche su alcuni giocatori: 'Pellegrini è preziosissimo. In qualsiasi ruolo lo metto, risponde bene: esterno sinistro, interno, quinto ...

DiMarzio : #Mancini parla anche di #Donnarumma: 'Oggi è il più forte portiere al mondo' - MilanPress_it : Le parole di Mancini sui rossoneri ???? - infoitsport : Mancini: “Donnarumma migliore al mondo. Tonali, futuro azzurro” - ShootersykEku : Per me invece; #Donnarumma è un bidone sopravvalutato da incapaci,mentre #Tonali è fragile,ma ha qualche qualità... - PCapano : #Ibra e #Mancini in coro: “#Donnarumma è il portiere più forte del mondo”. #Milan #Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Donnarumma Mancini: “Donnarumma migliore al mondo. Tonali, futuro azzurro” MilanLive.it Mancini: "Donnarumma migliore al mondo. Balotelli all'Europeo? Difficile"

“Io non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile”. Parlando del big match tra Inter e Juventus, ha analizzato la stagione di alcuni protagonisti della partita: “Barella, povero, è dall’inizio del ...

Mancini e Insigne, il patto di ferro per vincere l'Europeo con l'Italia

Mancini punta sempre e a occhi chiusi sul capitano del Napoli perché, esattamente come un grande 10, è imprevedibile con i suoi movimenti e i suoi tocchi. Insigne ha giocato quasi per intero le 15 par ...

“Io non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile”. Parlando del big match tra Inter e Juventus, ha analizzato la stagione di alcuni protagonisti della partita: “Barella, povero, è dall’inizio del ...Mancini punta sempre e a occhi chiusi sul capitano del Napoli perché, esattamente come un grande 10, è imprevedibile con i suoi movimenti e i suoi tocchi. Insigne ha giocato quasi per intero le 15 par ...