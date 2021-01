L'annuncio di Pfizer: 'Riduzione temporanea dei vaccini mandati in Europa' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è una buona notizia, anche se si spera che altri vaccini potranno cambiare la situazione, a cominciare da AstraZeneca: gli europei dovranno aspettarsi una diminuzione delle consegne di vaccini ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è una buona notizia, anche se si spera che altripotranno cambiare la situazione, a cominciare da AstraZeneca: gli europei dovranno aspettarsi una diminuzione delle consegne di...

