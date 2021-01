L’adorazione è un sentimento ambiguo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Alice Urciuolo è tra le autrici della serie di successo Skam Italia, ma se sono qui a celebrarla è perché adesso è diventata anche una scrittrice e il suo primo romanzo Adorazione, edito dalla casa editrice 66THAND2ND, lo dimostra. La trama è strutturata seguendo una forma a raggiera il cui fulcro è una storia di femminicidio raccontata a sprazzi dalla quale si diramano poi i raggi che prendono vita grazie alle vicende dei protagonisti. Il tragico evento di cronaca è accaduto a Pontinia, una piccola provincia situata nell’Agro Pontino, e la ragazza in questione si chiamava Elena: un’adolescente stroncata nel fiore degli anni da Enrico, il suo fidanzato, che non accettava che fosse stato lasciato. Questa provincia dove “non c’era niente se non la campagna e il cemento, ma in fondo, trovavi il mare di Sabaudia” diventa quindi nota per una tragedia che, a quanto pare, non si poteva ...