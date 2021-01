I dubbi di Pierpaolo Pretelli | “Avremmo dovuto aspettare” | Giulia Salemi taglia corto | ma poi…

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti e. Dopo avere passato un’ora in confessionale a parlare con la psicologa Piera,si prende un momento per riflettere. Poi, in sauna, parla conoso: “?”,A parere dei nostri inquilini, sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.