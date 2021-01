Ginnastica artistica, Lauren Hernandez e Chellsie Memmel tornano in gara dopo anni! Winter Cup da urlo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lauren Hernandez ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in gara. La statunitense, grande protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016 dove vinse la medaglia d’oro con la squadra e l’argento alla trave, non si esibisce proprio da quei Giochi: quattro anni e mezzo senza Ginnastica artistica a livello agonistico, anche se ha continuato ad allenarsi dopo la partecipazione a “Dancing With the Stars”. La 20enne regalerà emozioni alla Winter Cup, in programma a Indianapolis dal 26 al 28 febbraio. La ginnasta ha chiaramente messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2021, anche se non sarà facile ottenere la convocazione in un contesto così agguerrito e di livello come quello americano. Laurie Hernandez ha comunque dichiarato di avere lavorato tanto per poter ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in. La statunitense, grande protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016 dove vinse la medaglia d’oro con la squadra e l’argento alla trave, non si esibisce proprio da quei Giochi: quattro anni e mezzo senzaa livello agonistico, anche se ha continuato ad allenarsila partecipazione a “Dancing With the Stars”. La 20enne regalerà emozioni allaCup, in programma a Indianapolis dal 26 al 28 febbraio. La ginnasta ha chiaramente messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2021, anche se non sarà facile ottenere la convocazione in un contesto così agguerrito e di livello come quello americano. Laurieha comunque dichiarato di avere lavorato tanto per poter ...

INSVMNIAXRE : no ma mi piace molto pallavolo e ginnastica artistica - gaiaxloueh : ora no ma ho fatto ginnastica artistica per 6 anni e danza aerea per 2 più vari sport fatto per provare - jvkyll : io all’inferno: DOV’È L’INVENTORE DELLE TRAVI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE - Saekochin : @GothicPsyche Ahahahaha è un anime sulla ginnastica artistica e quello un 'volatile del Sud America' ?? - 6all3tt4 : ho tantissime passioni e pochissimo tempo quindi questa è la storia della mia vita. voglio fare una lezione di ginn… -

