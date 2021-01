Genova, studenti delle superiori in piazza: “La Dad ci ha diviso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) GENOVA – Mentre la Liguria, al pari della maggior parte delle altre regioni italiane, viaggia spedita verso il ritorno in zona arancione ed è sempre più probabile un ulteriore rinvio del ritorno sui banchi di scuola per gli alunni delle scuole superiori, gli stessi ragazzi scendono in piazza De Ferrari, a Genova, ormai esasperati dal ricorso alla didattica a distanza. Una protesta organizzata dal collettivo 16cento, con lezioni digitali all’aperto, ognuno chino sul proprio computer, tablet o telefonino, ma tutti insieme, al freddo, sulle scale di Palazzo Ducale. E assieme ai ragazzi fa capolino anche qualche professore, genitore e rappresentante di associazioni e sindacati. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) GENOVA – Mentre la Liguria, al pari della maggior parte delle altre regioni italiane, viaggia spedita verso il ritorno in zona arancione ed è sempre più probabile un ulteriore rinvio del ritorno sui banchi di scuola per gli alunni delle scuole superiori, gli stessi ragazzi scendono in piazza De Ferrari, a Genova, ormai esasperati dal ricorso alla didattica a distanza. Una protesta organizzata dal collettivo 16cento, con lezioni digitali all’aperto, ognuno chino sul proprio computer, tablet o telefonino, ma tutti insieme, al freddo, sulle scale di Palazzo Ducale. E assieme ai ragazzi fa capolino anche qualche professore, genitore e rappresentante di associazioni e sindacati.

