Epic Games vs Apple e Google: la compagnia di Fortnite intraprende un'azione legale in UK (Di venerdì 15 gennaio 2021) Epic continua la sua battaglia legale in corso contro Apple e Google presentando nuovi reclami nel Regno Unito. La società statunitense ha presentato un ricorso al Competition Appeal Tribunal contro ciascuno dei titolari di piattaforme mobile, sostenendo che entrambi hanno "abusato della loro posizione dominante" sul mercato e "si sono impegnati in accordi / pratiche anticoncorrenziali" in UK e UE. Le due denunce contro Apple e Google sono l'ultimo passo nella campagna di Epic Games per riportare Fortnite negli app store e cambiare il modo in cui operano gli ecosistemi mobile.

