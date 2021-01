Cuore d’oro Huntelaar | «Lo Schalke è in difficoltà | ci tornerei per aiutarli»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Klaas-Janha parlato del suo possibile ritorno allo04 Klaas-Jan, attaccante dell'Ajax, potrebbe fare un ritorno da leggenda allo04. Il bomber olandese, in una intervista a ESPN, ha aperto le porte a un possibile passaggio al club tedesco. «Lo04 mi ha informato del suo interesse e ne ho già parlato con l'Ajax. È una scelta difficile per me perché Ajax esono le squadre che amo di più. Tornassi allosarebbe una scelta sentimentale, per aiutare una squadra in. L'Ajax mi permetterebbe di finire la carriera meglio, con titoli e le competizioni europee. Penso comunque che l'Ajax mi lascerà partire».